Кейптаун, , 09:06 — REGNUM Сын бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы Дудузане два дня подряд давал показания по расследованию коррупционного скандала, связанного с их семьей. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«Я не коррумпирован», — сказал Дудузане Зума во вторник, на второй день дачи показаний по расследованию его причастности к коррупции. Как и его отец, младший Зума отрицал все предъявленные обвинения, передает агентство.

Он также сказал: «На меня смотрят как на преступника. На меня смотрят как на лицо коррупции, говоря, что я тот парень, который украл триллионы из страны, что, кстати, не так».

»Я просто хотел бы сказать широкой общественности. Я не коррумпирован, я не взял денег ни у кого. У меня так никогда не было и не будет», — заявил Дудузане.

Затем он объяснил, что он стал жертвой политических интриг своего отца.

«Я говорил это раньше, и я скажу это снова — я считаю, что я, к сожалению, попал в политическую бурю», — подчеркнул он.

Со своей стороны судья Раймонд Зондо, проводящий расследование, подчеркнул, что в этом деле он преследует только одну вещь — правду.

Он заверил Зуму: «Мы смотрим на все. У нас нет версии, которую мы хотим доказать, мы просто хотим знать правду. Где бы мы ни получили доказательства».

По версии следствия, экс-президент Зума покрывал коррупционную сеть во время своего пребывания на посту главы государства. Обвинения сосредоточены на его отношениях со скандальной семьей Гупта, которую обвиняли во влиянии на назначения в кабинете министров и в выигрыше государственных тендеров посредством коррупции.

И бывший президент, и его семья отрицают любые обвинения, передают журналисты.