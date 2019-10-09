Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Отказ властей США от выдачи виз специалистам из России тормозит ремонт резиденции российского посла в США. Об этом 9 октября рассказал сам посол РФ в США Анатолий Антонов во время своей встречи со студентами Миддлберийского института.

«Мы не можем привезти группу оценщиков, чтобы выяснить, сколько денег нам нужно (на ремонт здания резиденции посла. — прим. ред.), потому что Соединенные Штаты не разрешают им въезд», — заявил посол России в США, его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что для ремонта здания резиденции, находящейся неподалёку от Белого дома в Вашингтоне, необходимо много денег.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за того, что власти США не выдают визы российским дипломатам приостановили свою работу Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи ООН.

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