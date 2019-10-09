Вашингтон, 9 октября 2019, 08:56 — REGNUM В рамках расследования, цель которого — определить, есть ли основания для импичмента президента США Дональда Трампа, Конгресс должен получить показания всех бывших чиновников администрации президента, заявил сотрудник Школы международных и общественных отношений им. Стивена Дж. Грина Дэвид Крамер в статье для издания The Washington Post.
Напомним, представители Демократической партии США запустили процедуру импичмента, сославшись на июльские телефонные переговоры американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых Трамп якобы оказал на давление на Зеленского.
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