Вашингтон, , 08:56 — REGNUM В рамках расследования, цель которого — определить, есть ли основания для импичмента президента США Дональда Трампа, Конгресс должен получить показания всех бывших чиновников администрации президента, заявил сотрудник Школы международных и общественных отношений им. Стивена Дж. Грина Дэвид Крамер в статье для издания The Washington Post.

«Слишком долго те, кто занимал высокопоставленные должности в администрации Трампа, уклонялись от ответственности разъяснить американскому народу, имелись ли у них опасения в отношении того, что Трамп не соответствует занимаемой должности или готов поставить свои личные интересы выше внешнеполитических интересов и национальной безопасности США», — заявил Крамер.

Напомним, представители Демократической партии США запустили процедуру импичмента, сославшись на июльские телефонные переговоры американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых Трамп якобы оказал на давление на Зеленского.

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