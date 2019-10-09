Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Вашингтон может допустить серьёзную ошибку в сфере нераспространения ядерного оружия, заявили исполнительный директор некоммерческой организации Tri-Valley CARE Марыля Келли и специалист в области ядерного нераспространения Джозеф Роджерс в статье для издания The Hill.

Эксперты отметили, что «речь идёт о возможности безрассудного увеличения производства плутониевых сердечников для ядерных боеприпасов» до 80 штук в год в период с 2020 года до 2030 года.

«Очевидно, что Сенат США не намерен ограничиваться имеющимися запасами плутониевых сердечников. Будущее производство будет ориентировано на изготовление модифицированных плутониевых сердечников, которые будут использоваться в новых боеголовках, что противоречит целям США в сфере контроля над вооружениями. Существует мораторий на проведение испытательных взрывов ядерного оружия, однако появление новых плутониевых сердечников может подтолкнуть США к проведению ядерных испытаний. Это будет иметь определённые последствия с точки зрения международного распространения ядерного оружия», — заявили эксперты.

Келли и Роджерс призвали Конгресс США, который в настоящий момент рассматривает данный вопрос, отказаться от увеличения производства плутониевых сердечников.

«Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса уже начала создавать новую боеголовку, получившую название W87−1, для которой нужны модифицированные плутониевые сердечники, а не те, которые уже имеются в хранилищах», — заявили Келли и Роджерс.

По словам экспертов, возможное размещение в ядерных хранилищах США боеголовок новой конструкции, с установленными в них фактически не проверенными модифицированными плутониевыми сердечниками, — это безответственный шаг.

Напомним, плутониевый сердечник выступает в качестве пускового механизма для термоядерного оружия. В настоящее время Соединённые Штаты не производят плутониевые сердечники в промышленных масштабах.

В своём бюджетном запросе на 2020 финансовый год национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) указала на необходимость ежегодного производства не менее 80 плутониевых сердечников в период до 2030 года на двух предприятиях США.

В NNSA рассчитывают использовать предприятие «Саванна-Ривер» для производства до 50 из 80 плутониевых сердечников в год.

Читайте также: НАТО по ошибке раскрыло места размещения ядерного оружия США в Европе