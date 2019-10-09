Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Китай может извлечь для себя выгоду из цифровой модернизации Саудовской Аравии, заявил сотрудник вашингтонского Института арабских стран Персидского залива Роберт Могилники в статье для издания The Foreign Policy.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, несмотря на то, что усилия по модернизации страны представляют собой достойную цель, амбициозные технологические инициативы в Саудовской Аравии могут принести большую пользу Китаю, который только что получил отличную возможность расширить своё влияние в регионе.

«Китайские чиновники и бизнесмены считают, что Ближний Восток обладает неотъемлемой коммерческой связью с европейскими и африканскими рынками. А цифровой шёлковый путь КНР, как часть инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь», ещё больше будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры на международном уровне и позволит Китаю позиционировать себя в качестве глобальной технологической сверхдержавы», — добавил Могилники.

Напомним, летом 2019 года Саудовская Аравия издала королевский указ, обязывающий чиновников создать национальное управление по данным и искусственному интеллекту. Саудовские чиновники получили всего 90 дней на выполнение данного указа (до конца ноября).

Саудовская Аравия согласилась присоединиться к инициативе международного сотрудничества в области цифровой экономики, возглавляемой Китаем, в конце 2017 года.

Ранее власти Саудовской Аравии заявил, что, несмотря на предупреждения со стороны США, они не намерены запрещать использование оборудования компании Huawei.

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