Киев, , 08:55 — REGNUM 30−31 октября 2019 года Киев и Одессу посетит руководство НАТО, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников, сообщил 8 октября телеканал «Громадське».

"Этот визит является очень важным, и он подчеркнёт все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной», — рассказал он.

Винников добавил, что в порт Одессы войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО.

Представители руководства альянса намерены встретиться с депутатами Верховной рады Украины, членами правительства, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Винников заявил, что НАТО поддерживает выполнение Минских соглашений и «формулы Штайнмайера».

Читайте также: В представительстве НАТО на Украине одобрили «формулу Штайнмайера»

Отметим, что после подписания «формулы Штайнмайера» на Украине начались массовые протесты. Их участники расценивают данную формулу как «капитуляцию» Украины.

Читайте также: «Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады