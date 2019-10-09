Могадишо, , 08:53 — REGNUM В столицу Сомали Могадишо прибыла делегация во главе со спикером Национального собрания Джибути Мохамедом Али Хамудом. Ожидается, что спикер сомалийской нижней палаты и его коллега из Джибути прибудут в Байдоа, временную административную столицу юго-западного штата, чтобы принять участие в церемонии открытия сессии регионального собрания. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

По прибытии в международный аэропорт Аддена Абдуле спикера джибутийского парламента приветствовали высокопоставленные чиновники сомалийского правительства во главе с председателем нижней палаты парламента Сомали Мохамедом Мурсалом Шейхом. Спикер Национального собрания Джибути также будет главным гостем на шестой сессии нижней палаты федерального парламента Сомали, которая намечена на 9 октября 2019 года.

Сомали и Джибути поддерживают тесные дипломатические отношения и связи, подкрепленные исторической ролью Могадишо в борьбе Джибути против французской колонии. Президент Сомали Мухаммед Абдуллахи Фармаджо решительно поддерживает кандидатуру Джибути на временное вхождение в состав Совета Безопасности ООН от Африки.