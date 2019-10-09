Могадишо, , 08:52 — REGNUM Германия заявила, что предоставит Сомали дополнительную финансовую помощь в размере 73 млн долларов США, поскольку «она ранее обязалась укреплять двусторонние связи». Посол ФРГ в Сомали Аннет Гюнтер сделала такое заявление во время проведения в Могадишо торжества по случаю Дня единства Германии, на котором присутствовал премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

«Чтобы поддержать Сомали на его пути, Германия увеличивает свою поддержку в целях развития на 73 миллиона долларов в течение следующих двух лет», — сказала Гюнтер.

Такое увеличение размеров финансовой помощи будет способствовать инклюзивному росту, развитию навыков (посредством технического и профессионального образования и обучения) у кадров и городской инфраструктуры. Кроме того, Германия уделяет больше внимания развитию отстающих сельских районов; сельского хозяйства и водного хозяйства в целом.

На мероприятии присутствовали спикер верхней палаты парламента Сомали Абди Хаши Абдуллахи, министр иностранных дел Сомали Ахмед Иссе Авад и другие члены сомалийского правительства.

Гюнтер отметила, что существенная поддержка со стороны правительства Германии является знаком того прогресса, который был достигнут сомалийским народом. «Цель нашей помощи — поддержать сохранение позитивной траектории, которую Сомали взяла в последние годы», — добавила она.