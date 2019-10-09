Аддис-Абеба, , 08:51 — REGNUM Государственный министр Эфиопии по торговле и промышленности Мисгану Арега провел дискуссию с делегацией Министерства промышленности Малайзии. По словам Арега, на переговорах в основном речь шла о путях укрепления торговых отношений между двумя странами. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Министр промышленности Малайзии Тереза Кок со своей стороны пообещала, что ее страна будет активно работать над повышением общего уровня торговли между двумя странами. Она сказала, что Малайзия проводит необходимый мониторинг продуктов, которые она экспортирует в Эфиопию, чтобы убедиться, что они хорошего качества и соответствуют международным стандартам.

Обе страны договорились диверсифицировать свое сотрудничество в инвестиционных секторах, помимо торговли. В связи с этим министр Арега встретился с Александром Хаммером, руководителем отдела исследований Китая в Комиссии по международной торговле США. Он заявил, что правительство Эфиопии предпринимает реформу для устранения наиболее «узких мест» в вопросах ведения бизнеса и расширения промышленного сектора в стране. Реформа в основном направлена на модернизацию служб регистрации и лицензирования предприятий, а также на разработку руководств для решения проблем в экспортном секторе.