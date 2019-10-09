Москва, , 08:48 — REGNUM В Сочи президент России Владимир Путин провёл встречу с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что встреча состоялась накануне, 8 октября.

«Во вторник в первой половине дня», — добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook экс-председатель правительства Италии сообщил, что находится в Сочи по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина. Он также отметил, что с российским лидером он обсудил отношения между Италией и Россией и международную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз короткая встреча президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони состоялась в аэропорту Рима 4 июля. Российский лидер увиделся со своим давним другом по завершении официальной программы визита в Италию и Ватикан. Переговоры состоялись в воздушной гавани «Фьюмичино» и носили частный характер. Содержание беседы политиков не раскрывается.

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