Аддис-Абеба, , 08:53 — REGNUM По данным Министерства водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии, новое предложение Египта относительно процесса заполнения эфиопской ГЭС «Возрождения» остается предметом разногласий между двумя странами.

«Это предложение уже вышло за рамки, установленные Эфиопией», — заявило министерство в ходе дискуссии, организованной Управлением Национального совета по координации участия общественности Эфиопии для обсуждения хода реализации проекта. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Текущее состояние проекта и последние события на трехсторонней встрече, проведенной между странами низовья Нила, были обсуждены на мероприятии, которое объединило различные заинтересованные стороны. Советник по пограничным и трансграничным рекам в Министерстве водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии Тефера Бейен рассказал участникам о серии трехсторонних переговоров, которые проводятся между Эфиопией, Суданом и Египтом.

В своем новом подходе Египет предложил плотине выпускать 40 миллиардов кубометров воды каждый год, высвобождать больше воды, когда Асуанская плотина опускается ниже 165 метров над уровнем моря, и пригласил третью сторону для посредничества в дискуссии между тремя странами.

Эфиопия отклонила это предложение, потому что строительство плотины является вопросом национального выживания и суверенитета. Это предложение также перешло красную линию, проведенную Эфиопией, сказал Бейен.