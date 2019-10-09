Аддис-Абеба, , 08:54 — REGNUM Кения заинтересована в расширении своей торговли с Эфиопией с помощью реализации инициативы «единого пограничного поста». Исполняющий обязанности секретаря Кабинета министров по вопросам национального казначейства и планирования Кении Укур Ятани призвал жителей восточного региона на границе между Кенией и Эфиопией воспользоваться недавно созданным пунктом «единого таможенного окна» в городе Мойяле для активизации торговли между Кенией и Эфиопией. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

И. О. секретаря отметил:

«Мы должны видеть больший объем товаров, проходящих через OSBP в Мойале — это станет признаком активных деловых отношений между Кенией и Эфиопией. К сожалению, мы не наблюдаем этого. Я хочу призвать жителей региона использовать эту образцовую возможность для их же выгоды. Это в целом станет положительным сдвигом в интенсификации торговой деятельности как в Кении, так и в Эфиопии».

Ятани, обращаясь к заинтересованным сторонам в регионе, также пообещал создать больше таких пунктов на границе между Кенией и Эфиопией, чтобы облегчить торговлю между двумя странами и обеспечить высокий уровень соблюдения налогового законодательства в регионе.

«В этом регионе есть потенциал для получения дополнительных доходов, поэтому правительство должно создать больше «таможенных окон» вдоль общей границы с Эфиопией, чтобы облегчить торговлю и обеспечить сбор большего количества средств», — сказал Ятани.

Он предложил созывать регулярные межведомственные встречи, на которых должны присутствовать заинтересованные стороны, в том числе лидеры местных сообществ, для решения проблем, которые могли привести к недостаточному уровню использования «окна».