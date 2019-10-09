Вашингтон, , 08:51 — REGNUM 8 октября в Вашингтоне состоялась встреча представителей Южной Кореи, США и Японии, в рамках которой стороны обсудили урегулирование ядерной проблемы на Корейском полуострове. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун принял участие в трехсторонних переговорах, а также провел двусторонние встречи со своими коллегами из США и Японии Стивеном Бигэном и Шигеки Такизаки.

Известно, что целью данных переговоров являлось обсуждение путей разблокирования переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, который зашел в тупик после провала встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Кроме этого, южнокорейский дипломат встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвидом Стилвеллом, с которым обсудил северокорейскую проблему и ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность у двух стран.