Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Администрация американского президента пока не намерена выстраивать сценарии сотрудничества с демократами палаты представителей Конгресса США по расследованию импичмента Дональда Трампа. Это подтвердил в ходе телефонного брифинга для журналистов сотрудник Белого дома.

Он отметил, что решено игнорировать повестки для дачи показаний в Конгрессе, а также запросы со стороны демократов, касающиеся июльской телефонной беседы Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Собеседник журналистов подтвердил, что в текущих обстоятельствах политика Белого дома заключается в полной остановке взаимодействия по процедуре импичмента, так как процедура незаконна. При изменении условий в администрации главы США проанализируют возможные дальнейшие действия, пояснил он, не отвергая принципиально перспектив возможной работы с демократами в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм объявила об отказе администрации президента сотрудничать с представителями Демократической партии по процедуре импичмента. Спикер палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси назвала такой отказ предательством демократии.

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