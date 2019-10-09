Аддис-Абеба, , 08:47 — REGNUM Президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде призвала политические партии страны, которые будут участвовать в предстоящих всеобщих выборах в Эфиопии в 2020 году, подходить к участию в выборах и действовать в рамках самих выборах с полным пониманием своей ответственности. Президент выступила с таким призывом на международной конференции, посвященной роли заинтересованных сторон в национальных выборах, которая открылась в столице Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Президент Зеуде указала, что политические партии, которые будут участвовать в выборах, должны действовать ответственно и способствовать национальному единству.

В конференции приняли участие представители политических партий, Национального избирательного совета Эфиопии (NEBE), организаций гражданского общества (ОГО) и средств массовой информации. Цель конференции — извлечь уроки из стран, имеющих опыт работы в этом секторе, с тем чтобы сделать предстоящие выборы демократичными, свободными и заслуживающими доверия. Более того, конференция призвана содействовать сотрудничеству между заинтересованными сторонами и предложить решение путем выявления потенциальных проблем в избирательном процессе.

В своем вступительном слове президент сказала, что важно извлечь уроки из опыта других стран и конкурировать с их лучшими идеями, чтобы сделать предстоящие всеобщие выборы в Эфиопии успешными. Она добавила, что Национальный избирательный совет Эфиопии должен быть укомплектован компетентными кадрами, чтобы выборы были заслуживающими доверия и демократичными.