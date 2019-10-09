Эрбиль, Ирак, , 08:44 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, об этом 8 октября сообщает Kurdistan.ru.

Встреча прошла в столице курдской автономии, городе Эрбиль. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также последние события в стране и регионе.

«Я рад приветствовать в Эрбиле министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Мы провели продуктивные переговоры», — говорится в заявлении президента Иракского Курдистана.

В ходе своего визита глава российского внешнеполитического ведомства также провел переговоры с премьер-министром автономии Масруром Барзани и с курдским лидером Масудом Барзани.

Читайте ранее в этом сюжете: Курды просят у России и Сирии защиты от турецких войск. США нас «кинули»!