Париж, , 08:42 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения Франции (Ifop), почти 63% жителей страны не одобряют действия президента Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

На всех фронтах в начале осени президент Франции не пользуется популярностью. Согласно последнему опросу, 63% жителей не одобряют его действия. Эта цифра несколько выше, чем в прошлом месяце (62%).

Кроме того, рейтинг премьер-министра Эдуарда Филиппа выше, чем у Эммануэля Макрона в октябре этого года. 39% жителей страны одобряют его действия. Это один из лучших результатов Эдуарда Филиппа, начиная с июня 2018 года.

Опрос проводился онлайн со 2 по 3 октября 2019 года среди более тысячи жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса французской исследовательской группы BVA Group, популярность президента Франции Эммануэля Макрона резко выросла, составив 37%.

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