Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана планирует вернуть из Ирака еще 14 детей, чьи матери приговорены к пожизненному заключению. Об этом 9 октября заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди на круглом столе ОБСЕ по Афганистану в Нур-Султане, сообщает агентство «Казинформ».

Министр напомнил, что во время спецоперации «Жусан» в Казахстан из зон боевых действий удалось вернуть 600 человек, в том числе 406 детей. Тлеуберди добавил, что МИД готов делиться опытом по проведению подобных гуманитарных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что из Сирии в Казахстан вернулись 524 человека, в том числе 137 женщин и 357 детей.

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