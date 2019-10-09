Москва, , 08:33 — REGNUM Ничего нового во второй части доклада комитета Сената США по разведке о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, которое якобы осуществлялось по указанию руководства России, нет. Об этом, комментируя доклад спецкомитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нового ничего нет. Рецидив старого», — подчеркнул официальный представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что в марте 2019 года в США был обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. почти за два года расследования следователи не смогли обнаружить признаков сговора между российскими организациями и предвыборным штабом Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Комитет по разведке Сената США, который опубликовал вторую часть расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы США в 2016 году, заявил, что российские хакеры из «Агентства интернет-исследований» в 2016 году действительно способствовали избранию Дональда Трампа на пост главы Белого дома и проигрышу Хиллари Клинтон.

При этом подчёркивалось, что «русские хакеры» действовали по указанию российских властей. О каких-либо доказательствах этих утверждений не сообщается.

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