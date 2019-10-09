Пхеньян, , 08:33 — REGNUM Власти КНДР поддерживают политику президента России Владимира Путина по защите интересов и суверенитета государства. Об этом 9 октября заявил председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ во время встречи с делегацией СМИ России, которые находятся с рабочим визитом в Пхеньяне.

«Мы полностью поддерживаем и разделяем политику Путина по защите суверенитета России», — приводит ТАСС слова Цой Рён Хэ.

Также он заявил о поддержке властями КНДР усилий российского лидера, которые направлены на укрепление экономической и социальной мощи России и выразил уверенность в том, что РФ успешно выстоит в борьбе со внешними вызовами, направленными на воспрепятствование развитию страны.

Кроме этого, Цой Рён Хэ отметил, что апрельский саммит президента Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, продемонстрировал всему миру прочные отношения двух стран.

Отметим, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения фермы при одной из воинских частей призвал опираться на науку и технологии для самостоятельного решения задач во всех областях жизни.