Тирана, , 08:33 — REGNUM 8 октября австрийский федеральный министр Европы, интеграции и иностранных дел Александр Шелленберг прибыл в Тирану:

«Что бы ни случилось, я уверен, что Албания выбрала правильное направление развития по пути в ЕС и должна продолжать двигаться в этом направлении», — заявил Шелленберг.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита Шелленберг побеседовал с мэром Тираны Эрионом Велиаем. В ходе беседы политик подтвердил, что его страна всегда будет поддерживать Албанию на пути евроинтеграции, и отметил успехи, достигнутые руководителями страны за последние годы:

«Это пятый или шестой раз, когда я приезжаю в Тирану, и каждый раз я вижу развитие, и я уверен, что это очень позитивный показатель, это что-то такое, по чему люди могут понять, что ничто не стоит на месте», — заявил политик.