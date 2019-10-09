Приштина, , 08:48 — REGNUM 8 октября посол США в Косово Филип Коснетт провел встречу с Исой Мустафой, главой Демократической лиги Косово, занявшей второе место на парламентских выборах в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа поблагодарил США за постоянную поддержку, оказываемую США Косово.

Коснетт заявил, что США ожидают от нового руководства Косово продвижения в борьбе с коррупцией, улучшения экономической ситуации и возобновления диалога с Сербией.

На встрече также присутствовали другие члены руководства Демократической лиги. Ожидается, что Демократическая лига вместе с занявшей первое место партией «Движение за самоопределение» сформируют коалиционное правительство Косово.