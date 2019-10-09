Вашингтон, , 08:25 — REGNUM 8 октября Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание, на котором состоялось обсуждение недавнего запуска баллистических ракет с подводной лодки военными КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, после встречи представители шести стран при ООН выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия Северной Кореи.

Известно, что данное обсуждение было проведено по запросу Великобритании, Франции и Германии.

Ранее, в августе текущего года представители трех стран дважды настояли на проведении экстренного обсуждения ракетных пусков со стороны КНДР, а также сделали заявления.

Стоит отметить, что на данном совещании к осуждению действий Северной Кореи присоединились Бельгия, Польша и Эстония.

В совместном заявлении представители шести стран призвали КНДР к соблюдению международных санкций, а также отказу от оружия массового уничтожения и возобновлению переговоров с США.