Приштина, , 08:57 — REGNUM 8 октября бывший премьер-министр Косово и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай заявил, что его партия удовлетворена результатами работы ЦИК и не требует пересчета голосов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай заявил, что избирательный процесс прошел идеально.

«Граждане не дали нам права сформировать правительство, они дали его другим партиям. Я поздравляю эти другие партии, и первую, и вторую», — подчеркнул политик.

На выборах коалиция, возглавляемая Харадинаем, получила чуть менее 12% голосов.