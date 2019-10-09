Париж, , 08:23 — REGNUM Франция выступает против «своей согласованности» по сирийскому конфликту с «явными колебаниями» Соединенных Штатов, сообщает Le Figaro.

Известно, что глава США Дональд Трамп ранее объявил о своем решении вывести американские войска с северо-востока Сирии, оставив эту территорию Анкаре.

«Бойцы сирийских демократических сил сыграли ключевую роль, сражаясь с боевиками в Сирии», — заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

«Мужество мужчин и женщин, жертвы, которые они понесли, вызывают наше признание», — добавил премьер-министр, в то время как депутат-социалист Валери Рабо обвинила власти Франции в «молчании» со времени заявлений главы США Дональда Трампа.

Отвечая на упреки, Эдуард Филипп заявил, что говорить вещи последовательно лучше, чем реагировать на очевидные колебания определенных политиков, особенно американских друзей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Франции призвал Турцию избегать любых действий, которые могут навредить антитеррористической коалиции на севере Сирии.

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