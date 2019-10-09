Скопье, , 08:57 — REGNUM 8 октября правительство Северной Македонии обратилось к Европейской комиссии за демократию через право, также известной как Венецианская комиссия, с просьбой отложить публикацию заключений по македонскому Закону об использовании языков редакции 2018 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее правительство обращалось в комиссию с просьбой дать оценку закону.

Помимо переноса даты публикации заключений, правительство Северной Македонии попросило также о дополнительных консультациях по данному закону.

Комиссия удовлетворила запрос македонского правительства: если официальная публикация заключения комиссии по закону должна была состояться 18 октября, по запросу правительства Северной Македонии её отложат на 60 дней.