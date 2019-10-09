Москва, , 08:21 — REGNUM Сегодня, 9 октября, президент России Владимир Путин проведет встречу с 19 новыми губернаторами, избранными в ходе выборов в единый день голосования (8 сентября 2019 года), сообщается на сайте Кремля.

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В это же день глава государства проведёт совещание с членами правительства России.

Главная тема — совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности. С докладом выступит вице-премьер Константин Чуйченко.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали о возможной волне отставок губернаторов во второй половине октября 2019 года.

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