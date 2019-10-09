Скопье, , 08:54 — REGNUM 8 октября министр обороны Северной Македонии Радмилла Шечеринска заменила, что Румыния активно поддерживает начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано после прошедших в тот же день встреч Шечеринской с премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ и министром национальной обороны Румынии Габриэлем Бенжамином Лэсом.

В ходе встречи Лэс подчеркнул, что Румыния всегда будет другом и надежным союзом Северной Македонии.