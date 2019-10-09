Приштина, , 08:22 — REGNUM 8 октября глава «Демократической лиги Косово» Иса Мустафа заявил, что он вместе с кандидатом на пост премьер-министра Косово от лиги Вьосой Османи намерен встретиться с главой победившей на парламентских выборах в Косово партией «Движение за самоопределение» Альбином Курти для того, чтобы обсудить возможность формирования коалиционного правительства.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа заявил, что они с Курти продолжат процесс переговоров с Сербией с того места, на котором они были прерваны перед началом избирательной кампании.

Напомним, в период с 2015 по 2017 гг. Иса Мустафа занимал пост премьер-министра Косово. На выборах «Самоопределение» получило 25,49% голосов, а Демократическая лига — 24,83%.