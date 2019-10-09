Нью-Дели, , 08:21 — REGNUM 8 октября состоялась официальная церемония передачи Индии первого французского многоцелевого истребителя Dassault Rafale, в которой принял участие министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Об этом 8 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Официальная церемония состоялась недалеко от Бордо в штаб-квартире Dassault Aviation — производителя самолетов. В ходе указанной церемонии Раджнатх Сингх подчеркнул, что новые истребители Rafale позволят «укрепить превосходство Индии в небе над Южной Азией и обеспечить мир и стабильность в данном регионе». Министр обороны Индии также совершил ознакомительный вылет на новом самолете. Отметим, что поставки Rafale в Индию будут завершены к сентябрю 2022 года.

Напомним, что в 2016 году была заключена сделка на покупку 36 французских самолетов на сумму 590 млрд рупий (примерно 8,3 млрд долларов). Это соглашение вызвало негативную реакцию среди индийской общественности и оппозиционных сил. Главным камнем преткновения стала завышенная цена истребителей, что породило множество предположений о наличии коррупционной составляющей в этой сделке.