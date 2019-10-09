Нью-Дели, , 08:51 — REGNUM Пакистанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) смог проникнуть на территорию Индии. Об этом 8 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на источники в Пограничных силах Индии (BSF).

Информаторы издания подчеркнули, что пакистанский дрон проник на территорию северо-западного штата Панджаб в ночь с 7 на 8 октября. Местные силы безопасности вели беспилотный летательный аппарат по индийской территории на протяжении одного километра, после чего дрон внезапно исчез из виду. Сообщается, что поисками БПЛА занимается местная полиция.

Напомним, что очередной виток индо-пакистанского конфликта начался 14 февраля 2019 года, когда смертник из террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» нанёс удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF), который следовал по шоссе Джамму — Сринагар, штат Джамму и Кашмир.

В результате нападения погибло более 40 военнослужащих CRPF. В ответ ВВС Индии уничтожили базу «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан.