Нью-Дели, , 08:19 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по иностранным делам призвал правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отменить ограничения, наложенным на доступ местных жителей к средствам связи. Об этом 8 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Кашмир (сс) _paVan_

В своём аккаунте в Twitter американские конгрессмены подчеркнули: «Ограничения доступа к телефонной связи и сети Интернет в Кашмире нанесли серьёзный ущерб местным жителям».

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам потребовал, чтобы правительство Индии предоставило кашмирцам те же права, которыми обладают остальные индийцы.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны.

Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства закрыло въезд на территорию штата и ограничило передвижение в его пределах, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет. Также были арестованы местные влиятельные оппозиционеры, в том числе и бывшие главные министры штата Джамму и Кашмир Махбуба Муфти и Омар Абдулла.