Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намеревается в ближайшее время объявить о своём выходе из Договора по открытому небу. Об этом 9 октября сообщает телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленный источник.

При этом не уточняется, когда именно администрация Трампа объявит о своём выходе из договора.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид, представляющие Демократическую партию в Конгрессе США, призвали госсекретаря Майка Помпео и главу Пентагона Марка Эспера отказаться от выхода из Договора по открытому небу.