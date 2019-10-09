Лима, 9 октября 2019, 07:53 — REGNUM Семь стран Латинской Америки осуждают попытки президента Венесуэлы Николаса Мадуро по дестабилизации Эквадора, заявил глава МИД Перу, выступая от лица группы стран.
По словам главы перуанского МИД, в состав этой группы государств помимо Перу входят Аргентина, Бразилия, Колумбия, Сальвадор, Гватемала и Парагвай. Представители этих стран уверены, что Мадуро якобы оказывал попытки дестабилизировать ситуацию в Эквадоре. Они также поддержали действующего эквадорского президента Ленина Морено в своем заявлении.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эквадора Ленин Морено обвинил венесуэльского лидера Николаса Мадуро и бывшего президента Рафаэля Корреа в попытках устроить государственный переворот в стране. Сам Корреа отверг обвинения в организации массовых протестов, а Мадуро назвал Международный валютный фонд виновником массовых беспорядков в Эквадоре.
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