Ульяновск, , 07:51 — REGNUM В Законодательное собрание Ульяновской области внесён законопроект, предполагающий введение взыскания в отношении членов регионального правительства за коррупционные правонарушения. Предлагается объявлять замечания, выговор или предупреждение о неполном должностном соответствии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Изменения предлагаются внести в закон «О государственных должностях Ульяновской области» для регулирования применения взысканий за коррупционные правонарушения в отношении ряда на лиц, замещающих государственные должности: речь идёт о вице-губернаторах, премьере, вице-премьерах, министрах. В пояснительной записке уточняется, что цель законопроекта — введение взысканий за «несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

«Это обусловлено тем, что в настоящее время вопрос вида и порядка применения взысканий за коррупционные правонарушения в отношении лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, не урегулирован», — уточняется в документе.

На лицо, замещающее государственную должность, за совершение им коррупционного правонарушения предлагается применять следующие взыскания: замечание, выговор или предупреждение о неполном должностном соответствии.