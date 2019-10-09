Лондон, , 07:41 — REGNUM Пять британских министров могут покинуть свои должности из-за угрозы выхода Великобритании из состава Евросоюза без предварительной сделки, сообщает газета The Times со ссылкой на источник в кабинете министров.

Сообщается, что в отставку могут уйти министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган, министр юстиции Роберт Бакленд, министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

Как отмечает газета, вопрос об их отставке возник после заседания правительства, на котором министры заявили премьер-министру страны Борису Джонсону о вероятности подрыва Белфастского соглашения от 1998 года, которое завершило конфликт в Северной Ирландии. Также источник газеты предполагает, что, вероятно, большое число членов парламента могут покинуть Консервативную партию, если Джонсон все же решится на «жесткий» Brexit.

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