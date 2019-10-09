Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Одно и то же подразделение ГРУ стоит за рядом «преступлений» международного уровня, пишет The New York Times.

По данным источников в службах безопасности, подразделение ГРУ под номером 29 155 провернуло ряд операций, чтобы «дестабилизировать Европу». Это подразделение источник в западных спецслужбах назвал «элитным».

Ему «вменяются» такие «грехи», как отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, попытка госпереворота в Черногории, «кампания по дестабилизации» обстановки в Молдавии, а также отравление Эмилиана Гребева.

Источник издания убеждён, что всё это — дело рук одного и того же подразделения российской разведки. Причём его «вредная» деятельность ведётся уже с десяток лет, но «очевиден» масштаб проблем стал только сейчас.

Издание сообщило и место тренировок «элитного подразделения» — специальный центр в восточной части российской столицы.

Причём обо всём этом и в самом ГРУ знает лишь ограниченное число лиц из-за его «особой секретности». Известно, что в подразделении работают участники боевых действий в Афганистане, в Чечне, в Донбассе.