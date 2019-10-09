Анкара, , 06:54 — REGNUM Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.

На опубликованных кадрах можно увидеть танки M60 и бронетранспортеры M113, состоящие на вооружении турецкой армии. На другом видео, опубликованном агентством Anadolu, видна военная колонна, двигающаяся по городу Акчакале, который расположен недалеко от сирийской границы. Агентство отмечает, что колонна состояла из 130 автомобилей.

https://twitter.com/anadoluajansi/status/1181672340394008576

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объявил, что военная операция турецких войск должна начаться «в ближайшее время». Курдским отрядам он посоветовал сбежать из района боевых действий, чтобы не мешать турецкой армии.

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