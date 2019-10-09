Красногорск, , 06:56 — REGNUM В Международном противоминном центре Вооруженных сил Российской Федерации побывала военная делегация инженерного корпуса Индии под руководством бригадного генерала Винай Гупта, сообщает 8 октября сайт Министерства обороны РФ.

Во время посещения центра индийские сапёры познакомились со средствами инженерного вооружения российской армии, организацией учёбы, учебно-материальной базой, а также инфраструктурой Международного противоминного центра.

На встрече с делегацией Индии были обсуждены двустороннее сотрудничество по вопросам разминирования и перспективы подготовки индийских сапёров на базе противоминного центра.

Российские военные инженеры продемонстрировали уникальное оборудование, применяемое в ходе учёбы сапёров, провели демонстрацию практических действий в обучении личного состава гуманитарному разминированию.

Российские сапёры поделились с офицерами индийского инженерного корпуса опытом боевого разминирования на территории Лаосской Народной Демократической Республики и городов Сирийской Арабской Республики.