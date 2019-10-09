Кито, , 05:41 — REGNUM Власти Эквадора распорядились ввести комендантский час в районах с государственными зданиями и стратегическими объектами. Об этом свидетельствует указ президента страны Ленина Морено.

Согласно указу, запрет на перемещение по улицам районов со стратегическими объектами будет действовать с 20:00 до 05:00 по местному времени. К стратегическим объектам отнесены правительственные здания, а также штаб-квартиры, которые должно определить объединенное командование Вооруженных сил страны.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты, переросшие в уличные беспорядки, вспыхнули в Эквадоре после решения правительства отменить субсидии на топливо. Протесты в стране продолжаются и по сей день. Также власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения из-за уличных беспорядков.

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