Гонконг, Китай, , 05:39 — REGNUM Четырнадцать человек обвиняются в Гонконге в ношении лицевых масок во время протеста, они стали уже второй группой нарушителей, который были арестованы правительством специального административного региона после вступления в силу специального закона, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Мировые суды Западного Коулуна провели слушания против подозреваемых, принимавших участие в бунте в районе Ваньчай 5 октября. Власти Гонконга тогда в соответствии с Постановлением о чрезвычайном положении, ввело запрет на покрытие лица во время беспорядков, поскольку протестующие таким образом пытаются скрыть свою личность.

Кроме того, мужчина, откусивший палец офицеру полиции во время акции насильственного протеста в Шатине 14 июля предстал снова перед судом 8 октября. Против него выдвинуто четыре обвинения, включая нападение на полицейского и нанесение увечий.

Напомним, что в Гонконге продолжаются несанкционированные акции протеста против введения в стране закона о депортации на материковую часть Китая подозреваемых в совершении преступлений. Основным требованием протестующих по всем канонам цветных революций является отставка правительства района.

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