Челябинск, , 05:16 — REGNUM В Челябинской области новым главой АО «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ) назначен Владимир Атаманченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение принял наблюдательный совет ЮУ КЖСИ. Владимир Атаманченко приступил к выполнению обязанностей 7 октября сроком на пять лет. Ранее он работал в коммерческих структурах на территории Якутии.

Отметим, что Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки принадлежит правительству Челябинской области.

Напомним, что до весны 2019 года ЮУ КЖСИ возглавляла Наталья Салеева. А с 8 мая по начало октября обязанности гендиректора исполнял Михаил Демаков.