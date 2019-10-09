Каракас, , 04:29 — REGNUM Международный валютный фонд заинтересован в политической дестабилизации Эквадора, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своего выступления, трансляция которого опубликована на официальной странице в Twitter венесуэльского лидера.

«За протесты в Эквадоре ответственность несет Международный валютный фонд, а не правительство Венесуэла», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Эквадора Ленин Морено возложил ответственность за организацию беспорядков в стране президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также он обвинил бывшего эквадорского президента и его соратников, которые якобы не просто так посещали Венесуэлу за некоторое время до начала волнений.

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