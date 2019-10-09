Москва, , 04:20 — REGNUM Состав Совета Безопасности ООН необходимо расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью, 9 октября опубликованном газетой «Известия».

Зал заседаний Совета Безопасности ООН Neptuul

"Мы не раз говорили о важности поддержки усилий по реформированию Совета Безопасности ООН. Межправительственные переговоры на этот счет давно идут в Нью-Йорке», — подтвердил он усилия России в этом направлении.

По мнению Вершинина, с учетом изменений, произошедших в мире, Совет Безопасности ООН необходимо расширять прежде всего за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. Но как это произойдет и какие страны войдут в Совбез — «сейчас говорить преждевременно и не нужно».

Важно, подчеркнул Вершинин, чтобы реформирование Совбеза было поддержано подавляющим большинством членов ООН, а лучше — всеми. Даже треть несогласных «может ставить под сомнение легитимность и престиж Совбеза ООН в его расширенном виде», а это недопустимо.

«По пути реформирования надо идти продуманно», — заключил дипломат.

В этом же интервью Вершинин допустил вероятность переноса части комитетов Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену уже в 2020 году.

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