Вашингтон, , 04:18 — REGNUM По итогам опроса общественного мнения, более половины американцев поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, результаты обнародованы 8 октября заказчиками опроса — газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC.

Больше половины респондентов (55%) полагают, что демократы сделали правильно, начав процедуру импичмента в Конгрессе. Из них 24% участников опроса считают, что уже сейчас вполне хватает причин для отстранения президента от должности.

Как считают 39% опрошенных, Конгресс не должен проводить процедуру импичмента, а Трампу следует позволить исполнять обязанности главы Белого дома до истечения президентского срока.

Несмотря на скандал вокруг разговора Трампа с его коллегой, президентом Украины Владимиром Зеленским, уровень одобрения работы американского лидера остался прежним и составляет 43%.

Опрос при участии проводился 4−6 октября, в нём приняли участие 800 американцев. Специалисты оценивают погрешность в 3,46 процентных пункта.

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