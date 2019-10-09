Монтерей, США, , 04:02 — REGNUM Вопрос стратегических наступательных вооружений Москва готова обсуждать как с Великобританией, так и с Францией, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

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На публичном мероприятии в городе Монтерее (штат Калифорния, США) российский посол отметил, что переговоры по указанной теме могут вестись Москвой не только с Вашингтоном, но и с Парижем и с Лондоном — если Штаты «убедят другие страны участвовать в новом раунде таких переговоров».

Особая ситуация, отмечает российский дипломат, с Пекином, на который недопустимо никакого давления. Пусть Китай сам определится, участие в каких переговорах ему важно.

Напомним, с подачи Вашингтона российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) находится под угрозой.

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