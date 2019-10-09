Анкара, , 03:32 — REGNUM Турецкие войска «в ближайшее время» перейдут границу с Сирией и начнут наступление, заявил пресс-секретарь президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун, сообщает агентство Reuters.

Турецкий военный Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что Анкара будет вынуждена «не дать помешать» курдским подразделениям в своей борьбе против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В качестве альтернативного варианта Алтун предложил курдам просто сбежать из региона, где будут вестись боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября командующий вооруженными силами коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлум Кобани заявил, что курдские отряды готовы принять бой с турецкими войсками, если те начнут вторжение на север Сирии. По его словам, курды уже воюют семь лет и готовы продолжать войну еще столько же.

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