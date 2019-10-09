Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Сразу три комитета палаты представителей Конгресса США вызывали американского посла в ЕС Гордона Сондланда для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом говорится в совместном заявлении комитетов по разведке, иностранным делам и надзору и реформам.

Сообщается, что Сондланда вызывают в Конгресс 16 октября 2019 года. Также комитеты запросили у него документы по связям с Украиной, которые он должен предоставить палате представителей до 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Госдеп США запретил американскому послу в Евросоюзе Гордону Сондланду давать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента. Отмечалось, что посол уже прибыл в Вашингтон и Брюсселя. По словам его адвоката, Сондланд готов ответить на все вопросы комитетов.

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