Монтерей, США, , 03:20 — REGNUM Москва ведёт «конструктивный диалог» со спецпредставителями Соединённых Штатов по таким темам как ядерная программа Северной Кореи и Афганистан, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

На встрече с учащимися Миддлберийского института (Монтерей, штат Калифорния, США) Антонов заявил:

«У нас конструктивный диалог по Афганистану, по КНДР».

Разные позиции, отметил дипломат, Москва и Вашингтон занимают по Боливарианской Республике, но он сам успешно ведёт диалог по этой проблеме с Эллиоттом Абрамсом, американским спецпредставителем по Венесуэле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября высокопоставленный представитель Пентагона обвинил Москву, а также Пекин и Тегеран в продавливании своих национальных интересов в Латинской Америке и подрыве её стабильности.

Читайте подробнее: Пентагон обвинил Россию в подрыве стабильности Латинской Америки

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ видит риски в развитии ситуации в Венесуэле по сценарию Сирии