Москва, , 02:41 — REGNUM Перенести несколько комитетов Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену осуществимо, но только по решению Генеральной Ассамблеи, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Интервью 9 октября опубликовала газета «Известия».

По словам Вершинина, США не в первый раз нарушают Устав ООН и соглашение о расположении центральных органов ООН на территории США. Поэтому Россией этот вопрос поднимается в специальном Комитете по сношениям со страной пребывания ООН уже с 2004 года.

«Я думаю, что это вполне осуществимо, но решение принимается Генеральной Ассамблеей», — подчеркнул Вершинин, уточнив, что предложение России перенести в 2020 году работу Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению за пределы США вполне реалистично.

«Площадки для этого существуют. Есть филиалы ООН в Женеве, в Вене. Но это опять же должно быть решение Генассамблеи ООН. Мы считаем, что такой перенос можно рассмотреть и сделать».

Что касается идеи переноса из США штаб-квартиры ООН, особенно актуальной на фоне падения доверия к США как стране нахождения этой международной организации, то, по мнению Вершинина, она не рассматривается только лишь «на уровне слухов».

"Такие предложения требуют тщательного рассмотрения. Речь идет о механизме, который сложился за десятки лет. Если будет на то воля государств-членов, можно сделать всё, но эта воля и эти решения должны быть тщательно продуманы», — подытожил высокопоставленный дипломат.

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Вершинин в интервью также прокомментировал ситуацию с невыдачей США «ооновских виз» членам российской делегации, что привело к срыву работы Первого и Шестого комитетов Генеральной ассамблеи ООН.

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